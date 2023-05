Formazioni ufficiali Valladolid-Barcellona, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Valladolid e Barcellona, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Liga 2022/2023. Partita che ha obiettivamente poco da dire per i blaugrana, che hanno già festeggiato il loro trionfo in campionato. Senza dubbio è invece fondamentale per i padroni di casa, che sono in questo momento terzultimi in classifica a pari merito con il Getafe. Il Valladolid deve provare ad interrompere una striscia aperta di cinque sconfitte. Il fischio d’inizio è fissato alle 22:00 di martedì 23 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VALLADOLID-BARCELLONA

VALLADOLID: in attesa

BARCELLONA: in attesa