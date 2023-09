Tennis, Djokovic in lacrime per l’accoglienza in Serbia: consolato dalla nazionale di basket (VIDEO)

Sono diventate immediatamente virali le immagini che arrivano dalla Serbia, dove migliaia di persone si sono radunate per celebrare la Nazionale di basket, capace di conquistare la medaglia d’argento ai Mondiali 2023. A sorpresa, però, si è presentato anche Novak Djokovic, che a New York ha conquistato gli US Open e soprattutto uno storico 24° slam. Non è difficile ipotizzare la reazione dei serbi, i quali sono impazziti di gioia e hanno iniziato a celebrarlo. Djokovic non se l’aspettava tanto che, commosso nel profondo, è scoppiato in lacrime. A consolarlo ci hanno pensato i giocatori della Nazionale di basket, che l’hanno abbracciato dandogli delle pacche. Di seguito il video.

Omg, I can’t this 😢 Novak Djoković is in tears as his receives a heartwarming welcome in his hometown. Serbian National Team members are trying to console him ❤️@KSSrbije | @DjokerNole pic.twitter.com/HNPSbeZ0iB — Novak Weekly Podcast (@NovakWeekly) September 12, 2023