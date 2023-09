Italia-Ucraina, fischi per Donnarumma all’ingresso in campo (VIDEO)

Nonostante la fascia di capitano, Gigio Donnarumma è stato accolto dai fischi all’ingresso in campo a San Siro. Per il portiere della Nazionale ex Milan, questa sera con i gradi al braccio per la partita con l’Ucraina, il ritorno a San Siro significa nuovamente un’accoglienza non particolarmente calorosa, come già successo nei precedenti incontri con Spagna e Inghilterra, risalenti al 2021 e 2022.