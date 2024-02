Tennis, Darderi: “Ora so di poter fare belle cose nel circuito Atp. Un sogno giocare al Foro Italico”

Negli ultimi 10 giorni tutti hanno imparato a conoscere anche il suo nome. Luciano Darderi ha trionfato nell’ATP 250 di Cordoba ed è entrato di prepotenza tra i primi 80 giocatori del mondo. Quest’oggi il 22enne tornerà in campo negli ottavi del torneo di Buenos Aires contro Sebastian Baez, sconfitto già la scorsa settimana in semifinale. “E’ stata una partita molto dura, fisicamente mi ha stancato molto. Ma sono salito tanto mentalmente e la finale l’ho giocata tranquillo, mi sono solo un po’ innervosito nel secondo set”, ha detto ai microfoni di SuperTennis. “Ora so che ci posso credere, posso fare belle cose nel circuito Atp – ha aggiunto -. Sono contento di essere arrivato qui a Buenos Aires dopo un torneo lungo e di aver battuto subito 6-2 6-1 Mariano Navone, con cui avevamo giocato due volte ed erano sempre state partite lunghe. Ho sentito che ho fatto un bel salto in avanti”.

“A marzo avevo in programma di giocare dei Challenger, ora so che sono dentro Miami. Sapere che con questa classifica sarò dentro al Roland Garros e a Wimbledon – ha aggiunto – cambia tante cose. Per me poi era un sogno giocare al Foro Italico, con questa classifica penso che sono dentro o comunque molto vicino”, ha aggiunto il 22enne nato a Villa Gesell. Darderi, tra i tanti complimenti, ha ricevuto anche quelli di Carlos Alcaraz. “Ci conosciamo da tanto, abbiamo giocato molti tornei insieme. E’ stato molto gentile, ricevere un messaggio da un campione come lui vuol dire tanto”.