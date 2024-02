Beach Soccer, Mondiali Dubai 2024: buon debutto per l’Italia, 3-1 agli Stati Uniti nella gara inaugurale

Parte bene l’Italia del beach soccer ai Mondiali che si sono aperti a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La Nazionale guidata dal ct Emiliano Del Duca all’esordio ha sconfitto 3-1 gli Stati Uniti, conquistando così i primi tre punti della sua spedizione. Josep Jr, eletto miglior giocatore della partita, sblocca il risultato dopo appena 2′ ed è suo anche il secondo gol, arrivato dopo il momentaneo pareggio firmato dalla squadra avversazione. Nel secondo tempo Giordani fissa lo score sul 3-1 finale. “La prima gara non è mai facile, avevamo nove esordienti al Mondiale e un po’ di tensione era fisiologica – afferma nel post partita il tecnico Del Duca -. Siamo stati bravi nel controllare il ritmo della partita, nel sbloccarla subito e non disunirci dopo il gol dell’1-1 ritrovando subito il vantaggio. Dispiace per il rosso a Remedi, unico neo della partita, ma in un Mondiale bisogna far fronte anche a queste situazioni”.

Gli azzurri torneranno in campo sabato 17 febbraio alle 12.30 contro l’Egitto, prima di sfidare nel turno finale gli Emirati Arabi padroni di casa. “In una competizione come questa – conclude il Ct – non esistono partite più o meno facili di altre. Ci godiamo i primi tre punti, pensiamo a recuperare e da questo momento in poi inizieremo a pensare all’Egitto”.