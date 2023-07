Tennis, Cozzoli: “Le Atp Finals si sono rivelate un modello perfetto per la promozione del turismo sportivo”

Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, ha preso la parola in occasione della presentazione del masterplan della terza edizione delle Atp Finals di tennis a Torino: “La sinergia avviata tra Sport e salute e la Federazione rappresenta un modello virtuoso. Mi sento di dire che le Atp Finals si sono rivelate in questi due anni un modello perfetto per la promozione dell’eccellenza del Made in Italy ma anche del turismo sportivo. Non ci resta che andare avanti così a beneficio della crescita dello sport e del Paese”.

“Il nostro obiettivo è quello di lavorare a supporto della Federtennis per confermare la percentuale di pubblico soddisfatto al temine dell’evento. Non sarà facile migliorare visto il 97% dello scorso anno, ma proveremo a soddisfare tutti. Inoltre, puntiamo ad aumentare i numeri, dei top player italiani presenti, ma specialmente dei praticanti di tennis in Italia. Non a caso a Torino la nostra attenzione sarà orientata anche fuori dal campo, verso il fan village dove sarà creata un’area dedicata alla pratica della racchetta” ha proseguito Cozzoli. Infine, l’ad di Sport e Salute ha aggiunto: “Le Atp Finals ci motivano particolarmente poiché gli occhi del mondo intero sono puntati sull’Italia, ma anche su Torino e su di noi. Pertanto mettiamo a disposizione tutta la mostra esperienza e competenza nell’organizzazione“.