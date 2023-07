Mondiali Fukuoka, Phelps: “Ceccon grande talento, Marchand ha un potenziale incredibile”

“Ceccon? E’ bellissimo vedere così tante nazioni sul podio. Ho incontrato Thomas prima della staffetta, ci ho parlato, mi ha sorpreso davvero tanto quando ha nuotato quei 100 dorso e poi ha preso la medaglia nei 50 delfino. Mi dimostra che è un ragazzo che va oltre il talento, a cui piace nuotare e compete e piace anche a me vedere ragazzi con un talento così, voler competere sempre”. Queste le parole dell’ex campione del nuoto mondiale Michael Phelps a ‘Sky Sport’ dai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Il fuoriclasse australiano ha fatto i complimenti a Thomas Ceccon e a Leon Marchand, che gli ha tolto il suo ultimo record del mondo nei 400 misti. “Il mio record battuto da Marchand? Ha un potenziale incredibile, sono felice per il record, non pensavo andasse così veloce e facesse quello che ha fatto ma sono contento anche perché lo ha fatto allenandosi con il mio ex tecnico”, ha aggiunto Phelps.