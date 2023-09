Tennis, Cornet boicotta la trasferta in Cina dopo il caso Peng Shuai: “Fedele alle mie convinzioni”

Attraverso un post su Instagram, Alizé Cornet ha annunciato che non prenderà parte ai tornei Wta che si disputeranno in Cina tra settembre e ottobre. La sua decisione, con ogni probabilità, è maturata in seguito al caso Peng Shuai, ex giocatrice cinese di cui si erano perse le tracce dopo che aveva denunciato una violenza sessuale. Cornet, che era stata una delle prime tenniste del circuito ad esporsi pubblicamente e prendere posizione sulla vicenda, ha scritto: “Fedele alle mie convinzioni e attenta alla mia salute, ho deciso che quest’anno non giocherò in Cina“. Percorso opposto invece per la Wta, che dopo aver sospeso i tornei in Cina nel 2021, ha fatto un dietrofront e quest’anno ha dato l’ok per tornare a giocare nel paese.