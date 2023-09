Atletico Madrid, ansia infortuni in vista della Lazio: De Paul e Soyuncu acciaccati dopo le nazionali

In Spagna già lo chiamano ‘Virus Fifa’. E in effetti la recente pausa nazionali non ha sorriso ai club di Liga. In particolare, l’Atletico Madrid deve fare i conti con due infortuni di lusso accusati in questa sosta. Oggi sono attesi gli esami per Rodrigo De Paul, che ha accusato un fastidio muscolare con la nazionale argentina. Ma non solo. Questa mattina a far scattare l’allarme è stato Caglar Soyuncu. Nel dettaglio, il difensore centrale turco lamenta un fastidio alla zona inguinale originatosi nell’ultima partita contro il Giappone. Stando ai primi accertamenti effettuati in Turchia, difficilmente l’ex Leicester sarà disponibile contro il Valencia in campionato. E anche la sua presenza contro la Lazio all’esordio stagionale in Champions League è tutta da valutare. Soyuncu va così ad aggiungersi alla lista in infermeria che, oltre a De Paul, conta anche Reinildo, Koke e Lino. La buona notizia per l’Atletico riguarda Savic che ha recuperato dal sovraccarico accusato in nazionale con il Montenegro.