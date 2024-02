Belgio e Repubblica Ceca accedono alle Davis Cup Finals in quanto vincitrici dei ‘Qualifiers’. Si uniscono così Olanda, Canada, Germania, Brasile, Finlandia, Usa e Francia. Già qualificate di diritto l’Italia, campione in carica, la finalista 2023 Australia, la Spagna in quanto Paese ospitante, e Gran Bretagna, in possesso della wild card.