Tennis, Cocciaretto nominata ‘Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport’ dal ministro Tajani

Importante riconoscimento per Elisabetta Cocciaretto, tennista azzurra, nominata ‘Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport‘ da Antonio Tajani. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari e della Cooperazione internazionale ha incontrato l’atleta marchigiana presso la Farnesina, omaggiandola di questo importante riconoscimento. “Lo sport è un grande strumento di pace e noi vogliamo che i giovani atleti possano rappresentare nel mondo l’Italia per favorire il dialogo con gli altri Paesi e le presenze turistiche” ha dichiarato Tajani. Cocciaretto, fresca di titolo a Losanna e debutto tra le prime 30 del mondo, ha detto: “Per me è un piacere essere ambasciatrice della diplomazia e dello sport, ringrazio il ministro per il ruolo che spero di onorare al meglio“.