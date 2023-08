Europa League 2023/2024, le ucraine Dnipro e Zorya sorteggiate insieme agli spareggi: il regolamento

Un caso particolare ai sorteggi degli spareggi di Europa League. A Nyon infatti il Dnipro, squadra che milita nel massimo campionato ucraino, è stata sorteggiata contro la vincente tra Slavia Praga e Zorya Luhansk, quest’ultima altra rappresentante della federazione calcistica ucraina. A differenza di Champions e Conference League, il regolamento 2023/2024 dell’Europa League non prevede la cosiddetta “country protection” (come specificato dal dirigente Uefa Tom Barlow) per l’urna dei playoff. Di conseguenza, le due squadre ucraine potrebbero ritrovarsi una contro l’altra per un posto nella fase a gironi. L’unico limite geografico era legato alla situazione geopolitica tra Ucraina e Russia-Bielorussia. “Nel caso in cui le palline contenenti l’FC Zorya Luhansk e l’accoppiamento che coinvolge l’FC BATE Borisov siano sorteggiati l’uno contro l’altro, la seconda squadra sorteggiata della sfida diventerà la squadra in trasferta dell’accoppiamento successivo. Una pallina sarà quindi estratta direttamente dalla relativa urna Priority per completare l’accoppiamento iniziale con un’altra squadra in trasferta”, si legge nel regolamento.