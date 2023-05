Tennis Club Piazzano con Fonio e Jacopo Berrettini in A2: Ebano S.p.A. main sponsor della squadra

Giovanni Fonio e Jacopo Berrettini sono tra i protagonisti del team con il quale il Tennis Club Piazzano (NO) si presenta ai nastri di partenza della prossima Serie A2 maschile. Presso il circolo piemontese si è svolta la conferenza stampa di presentazione della squadra, solo una delle sedici che prendono parte a diverse categorie, ma certamente quella, insieme al team Femminile di C, che rappresentano le punte di diamante del Club. In tale occasione è stata anche annunciata la partnership avviata con Ebano S.p.A., la Holding novarese che sarà il main sponsor dei Team del TC Piazzano.

A tal proposito ha preso la parola Nicola Caramaschi, Vice Direttore Generale dell’azienda: “La nascita della sponsorizzazione è coerente con la filosofia del Gruppo Ebano. In Ebano la sostenibilità è anche connotata da valori legati al territorio, ai giovani, allo sport e alla cultura. Diventa quindi per noi naturale sostenere una struttura sportiva quale il TC Piazzano e da quest’anno investire anche nei talenti delle squadre agonistiche del club. Con Carlo Robiglio abbiamo seguito con attenzione il lavoro svolto dal Piazzano che, animato dal Presidente Allegra e da tutto il CDA, in questi anni ha continuato a investire nello sviluppo del progetto sportivo, diventando un punto di riferimento per le ragazze e i tanti ragazzi che nella nostra provincia vogliono avere l’opportunità di misurarsi con le sfide del tennis agonistico”.

“Da qui l’idea di Ebano S.p.A. di sostenere le squadre del TC Piazzano e accompagnare i team nelle varie competizioni e nel coronare le loro ambizioni – ha proseguito Caramaschi -. Siamo orgogliosi di essere al fianco non solo di Giovanni Fonio e di Jacopo Berrettini ma di tutte e tutti componenti di queste fantastiche squadre in cui crediamo moltissimo e alle quali va il sostegno e il tifo di tutta la famiglia di imprese del Gruppo Ebano”.