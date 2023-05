Salernitana, Sousa: “L’Atalanta gioca ad occhi chiusi. Ci vorrà coraggio”

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. “Affrontiamo una delle squadre che negli ultimi anni ha avuto più stabilità in Italia. Gasperini ha da sempre la stessa filosofia di gioco, ha più di 300 panchine con la stessa squadra che gioca a occhi chiusi. In quella squadra c’è fisico, tecnica, qualità, una delle cose che mi piace di più di Gasperini è che non è solo l’aggressività difensiva o uomo su uomo, ma sono entusiasta del modo con cui i suoi braccetti spingono, dell’attacco costante alla profondità, della capacità che hanno di reggere contro chiunque l’alta intensità”.

Poi ha continuato: “Sarà una sfida straordinaria per noi, qualcosa che può aiutarci a crescere ancora. L’importante è non sentirsi inferiori e sapere che possiamo competere con tutti. Dobbiamo essere concentrati e avere gamba, coraggio“. E sulla sua possibile permanenza ha ammesso: “Sono concentrato ad oggi. Qui mi trovo benissimo, la connessione che abbiamo creato in società, oltre che con la città, è molto bella. C’è passione e chiunque ami il calcio vede tutti ingredienti bellissimi, am adesso bado a quello che possiamo e dobbiamo fare nelle ultime gare”.