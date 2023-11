Challenger Valencia 2023, epico Fognini: batte in rimonta Bautista Agut dopo 3h10′ e conquista il titolo

Non poteva chiudersi nel migliore dei modi la stagione per Fabio Fognini, deluso per la mancata convocazione in Coppa Davis ma bravissimo a rispondere sul campo. Sulla terra battuta di Valencia, l’azzurro ha infatti conquistato un prestigioso titolo Challenger – il primo dopo 13 anni – e l’ha fatto alla sua maniera.

In finale ha infatti sconfitto il beniamino di casa Roberto Bautista Agut con il punteggio di 3-6 7-6 7-6. Successo dai contorni epici per il sanremese, che ha annullato due match point e, dopo 3h10′ di lotta, si è imposto alla distanza. Grazie a questo risultato, Fognini sale al numero 107 del ranking e può guardare con grande ottimismo alla prossima stagione. Avrà anche 36 anni, ma il ritiro può aspettare.