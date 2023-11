F1 GP Abu Dhabi, Perez: “Penalità ingiusta, felice che la stagione sia finita”

Le parole di Sergio Perez dopo il Gran Premio di Abu Dhabi: “Durante tutto il campionato ho passato momenti difficili ma non ho mai mollato. La penalità di cinque secondi? Onestamente ero totalmente affiancato a Norris, non avendo il pieno controllo della macchina in curva. Eravamo ruota a ruota e ci siamo toccati, penso che la penalità sia ingiusta. Sono felice che la stagione sia finita, abbiamo avuto dei momenti difficili e la lezione più importante che ho imparato è quella di non mollare mai. L’importante è il risultato raggiunto dopo la gara di Abu Dhabi, ma nella prossima stagione avremo nuove opportunità e ci rimetteremo a lavoro“.