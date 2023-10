Tennis, Boris Becker: “Spero di aiutare Rune a qualificarsi alle Atp Finals”

Boris Becker è il nuovo allenatore di Holger Rune e non può che esserne felice. In un’intervista rilasciata a Eurosport, l’ex campione tedesco ha dichiarato: “Ricevere la chiamata in cui mi chiedeva di allenarlo è stato motivo d’orgoglio. E’ uno dei migliori giovani al mondo e non avrei potuto rifiutare. Eravamo in contatto da un po’: sono sempre stato molto interessato perché è un tennista con grande talento, impegno e carattere“.

Becker ha poi aggiunto: “Holger è un diamante grezzo che ha bisogno di essere fatto brillare. È tutta questione di attitudine, è quello che determina se vinci o meno tante partite. Voglio capire qual è la sua vera motivazione. Non può andare in Cina senza avere ben chiaro cosa lui cerca: vincere una partita, fare punti per la classifica…“.

Infine, il tedesco ha concluso: “Devo discutere molto bene con lui quali sono i suoi obiettivi principali nella sua carriera da tennista e come vuole provare a raggiungerli. Dobbiamo lavorare molto su aspetti come atteggiamento, mentalità, intelligenza emotiva… Alcune idee mi frullano già per la testa. Innanzitutto confido di essere di grande aiuto per qualificarmi alle ATP Finals del 2023. Sarò con lui a Basilea e a Parigi-Bercy“.