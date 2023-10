Roma, senti Aldair: “Non credo che Marcos Leonardo arriverà nella Capitale”

L’ex difensore della Roma, Aldair, nel corso di un’intervista rilascia sulla pagina Instagram di Falcão, è tornato a parlare del possibile arrivo di in giallorosso dell’attaccante del Santos, Marcos Leonardo, che è stato molto vicino a sbarcare nella Capitale la scorsa settimana: “Non credo che Marcos arriverà alla Roma. Lui è molto forte e in estate se ne è parlato tanto. Mi piacerebbe che venisse qui, ma ci credo poco”.