Tennis: l’Atp non intraprenderà alcuna azione contro Zverev nell’inchiesta sugli abusi

Attraverso una nota ufficiale, l’ATP ha affermato che non verrà intrapresa alcuna azione contro Alexander Zverev nell’inchiesta sugli abusi: “Un’importante indagine indipendente su Alexander Zverev ha trovato prove insufficienti a sostegno delle accuse di abuso pubblicate. Di conseguenza, nessuna azione disciplinare sarà intrapresa dall’ATP”.

“Commissionata dall’ATP nell’ottobre 2021, l’indagine ha esaminato le accuse di abusi domestici fatte dall’ex fidanzata di Zverev, Olya Sharypova. L’indagine è stata condotta da The Lake Forest Group (LFG), un investigatore di terze parti che ha condotto ampie interviste sia con Sharypova che con Zverev e altre 24 persone tra cui familiari e amici, giocatori di tennis e altre parti coinvolte nell’ATP Tour. L’indagine ha esaminato i contributi di Sharypova e Zverev, inclusi messaggi di testo, file audio e foto – si legge nel comunicato – Dopo un esauriente processo di 15 mesi, LFG ha presentato la sua relazione completa ad ATP. Sulla base della mancanza di prove attendibili e resoconti di testimoni oculari, oltre alle dichiarazioni contrastanti di Sharypova, Zverev e altri intervistati, l’indagine non è stata in grado di comprovare le accuse di abuso o determinare che le violazioni delle regole ATP per i reati in loco o per i principali reati dei giocatori ha avuto luogo“.

“Di conseguenza, l’ATP non intraprenderà alcuna azione disciplinare nei confronti di Zverev. Questa determinazione può tuttavia essere rivalutata qualora venissero alla luce nuove prove o qualora eventuali procedimenti legali rivelassero violazioni delle regole ATP. Zverev ha costantemente negato tutte le accuse e ha sostenuto le indagini dell’ATP” conclude la nota.