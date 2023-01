Sassuolo, Berardi e la moglie minacciati sui social dopo il 5-2 al Milan

Domenica agrodolce per Domenico Berardi, che dopo aver trascinato il Sassuolo alla vittoria per 5-2 contro il Milan, ha dovuto fare i conti con una serie di minacce ricevute sui social. Gli insulti sono arrivati sul profilo della moglie, Francesca Fantuzzi, che per festeggiare il successo dei neroverdi a San Siro aveva pubblicato un’immagine della partita con il numero 5. Un gesto per nulla offensivo ma che non è piaciuto a una serie di utenti, i quali hanno attaccato la coppia sui social. Come riporta ‘La Gazzetta di Modena‘, nei commenti si leggono messaggi come “Se vedo tuo marito lo uccido” oppure “Crepate“. Ovviamente la donna non è rimasta con le mani in mano e ha scritto: “Saranno presi provvedimenti legali“.