Tennis Atp 500 Rotterdam, Sinner: “Mi sono sentito in difficoltà, terzo al mondo? Succederà se lo merito”

Jannik Sinner commenta ai microfoni di Sky Sport il match contro Milos Raonic valido per i quarti di finale dell’Atp 500 di Rotterdam, terminato 7-6 1-1 dopo il ritiro del canadese: “Credo di aver portato a casa la partita con una mentalità giusta, ero in difficoltà, almeno così mi sono sentito in campo. E’ stata un’ottima lezione, spero di giocare ancora con lui, mi serve per maturare. Domani è una partita diversa e non vedo l’ora di scendere in campo e giocare un po meglio di oggi”. Ora Sinner si prepara a Tallon Griekspoor: “Lui qui gioca sempre molto meglio. Credo sia migliorato, un anno nel circuito fa tanto. E’ maturato tanto anche lui, non vedo l’ora di affrontare queste partite, spero di giocare un po’ più libero. Diciamo che sono contento di essere ancora in semifinale”. La vittoria significherebbe terzo posto nel ranking mondiale: “E’ una partita importante per ritrovare soprattutto il mio livello in campo. So che se vinco si sale ma non ci sto pensando. Il lavoro che ho da fare è ancora tanto se lo merito sarò numero tre altrimenti resto al numero quattro. La cosa più importante è crederci. Vediamo come va, sono abbastanza tranquillo“.