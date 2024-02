Golf: Tiger Woods si ritira dal Genesis, sui social si chiedono chiarimenti

Tiger Woods si ritira dal ‘Genesis Invitational’, lasciando il torneo per via di ‘una malattia’ come spiega il comunicato ufficiale. Il golfista aveva già accusato degli spasmi alla schiena durante il primo giro. L’evento perde così uno dei protagonisti più attesi, che si ferma per un nuovo stop dopo già dieci mesi di assenza. Sui social, gli utenti si scatenano e cercano risposte: “Vogliamo chiarimenti” scrive qualcuno, mentre sono diversi i diretti: “E’ finito“.