Tennis, Alcaraz: “La pressione non la sento, non vedo l’ora di affrontare di nuovo Djokovic”

“È incredibile vincere il trofeo qui e riconquistare il numero 1 del mondo, è stato il torneo perfetto. Questo era un torneo che sognavo di vincere ed è qualcosa di incredibile. Inoltre tornare al numero 1 è grandioso, un sogno che si avvera“. Queste le parole di Carlos Alcaraz, intervenuto in conferenza stampa dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells 2023 ed essere tornato in vetta al ranking mondiale.

Lo spagnolo ha commentato la finale contro Medvedev: “Sinceramente non mi aspettavo una finale del genere, bensì una partita molto più dura di quella che abbiamo avuto. Penso di aver giocato alla perfezione, contro Daniil è quello che devi fare se vuoi avere delle chance. Contro di lui sono sempre partite molto tattiche e questa volta ci sono riuscito perfettamente, per questo è stato facile, anche se in realtà non lo è stato. Ho cercato di non mostrarlo ma in realtà ero nervoso. Questa è una cosa di cui parlo molto con il mio team, voglio far vedere all’avversario che mi sto godendo la finale, ma è normale essere nervosi in queste situazioni“.

Alcaraz ha poi fatto un paragone con lo scorso anno: “Penso che il mio tennis non sia migliorato molto dall’anno scorso. Dove invece sono migliorato molto è nel non essere così sotto pressione, andare là fuori e giocare rilassato. Questa è per me la cosa più importante. Mostro un grande livello perché sento di non avere pressione, sto giocando ogni partita rilassato“. Infine, su Djokovic, a cui ha appena soffiato la prima posizione del ranking: “Novak è uno dei migliori tennisti al mondo. Se vuoi essere il migliore, devi battere il migliore, quindi non vedo l’ora. Voglio davvero affrontarlo di nuovo, ci manca nel circuito e speriamo di riaverlo presto“.