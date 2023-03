Masters 1000 Indian Wells 2023, Medvedev: “Deluso dal risultato della finale, ma settimana fantastica”

Daniil Medvedev è intervenuto in conferenza dopo la sonora sconfitta nella finale del Masters 1000 di Indian Wells contro Carlos Alcaraz: “Non ho giocato al mio meglio, mentre lui ha giocato molto bene. Può succedere nel mondo del tennis. Forse ho faticato a causa della sua palla o forse per via del vento, oggi ce n’era molto. Ovviamente sono deluso dal risultato, ma la settimana è stata fantastica. Sono molto felice di aver raggiunto la finale di Indian Wells: questo è un campo in terra battuta sul cemento, quindi è un buon risultato per me“.

“Penso che supererò questa sconfitta abbastanza velocemente. Mi sento bene, ho vinto tre tornei e ho ottenuto il mio miglior risultato a Indian Wells, dove non avevo mai superato i quarti di finale. Cercherò di vincere la prossima volta – ha proseguito il russo, per poi elogiare Alcaraz – Sta giocando bene, in finale ha servito benissimo. Sapevo che non sarebbe stato facile per lui chiudere il match, quindi ho provato a mettergli pressione. Non è facile giocare contro di lui, ma mi piacerebbe affrontarlo su un’altra superficie, magari un po’ più veloce, per vedere se posso fare meglio“.

Infine, sul ritorno in vetta al ranking Atp di Alcaraz: “È un peccato che Novak non possa giocare questi tornei, sono sicuro che a tutti piacerebbe vederlo in campo. Anche Rafa è infortunato da tempo e forse senza problemi fisici sarebbe lui il numero 1, non possiamo saperlo. Stesso discorso per Novak: se avesse giocato questi tornei lo scorso anno, sicuramente la classifica sarebbe stata diversa. Il numero 1 però adesso è Carlos vuol dire che lo ha meritato“.