Telecronisti Sinner-Djokovic: chi commenta su Sky e Rai finale Atp Finals Torino 2023

Il programma e i telecronisti su Sky e Rai Due di Sinner-Djokovic, finale delle Atp Finals 2023 a Torino. Jannik e Novak si ritrovano pochi giorni dopo la sfida andata in scena nella fase a gironi, vinta dall’azzurro al tie-break del terzo set dopo tre ore di gioco. A scendere in campo con i favori del pronostico, nonostante la recente sconfitta, sarà ancora Nole, che in semifinale è stato protagonista di una prova di forza notevole contro Alcaraz. Appuntamento alle ore 18.00 di domenica 19 novembre.

Sinner-Djokovic sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci, oltre che su Rai Uno con la telecronaca di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta.