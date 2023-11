Padova-Pro Vercelli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Pro Vercelli, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro di alta classifica, quello fra Padova e Pro Vercelli: i padroni di casa inseguono il Mantova in cima alla classifica e non si possono permettere passi falsi. La Pro Vercelli, al sesto posto, cova grandi ambizioni in ottica playoff. Si parte dalle 14.00 con il match che sarà in diretta su Sky Sport 251 e NOW.