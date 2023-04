Tabellone Wta Bogotà 2023: Mertens guida il seeding, Errani testa di serie numero cinque

Il tabellone principale del torneo Wta 250 di Bogotà 2023, in programma dal 3 al 9 aprile sulla terra rossa della capitale colombiana. Elise Mertens parte come testa di serie numero uno sui campi in altura, in condizioni sicuramente tra le più particolari dell’intero circuito. Un tabellone senza dubbio non di grande livello, con Tatjana Maria seconda giocatrice del seeding, seguita da Parrizas-Diaz e Rakhimova. Con la testa di serie numero cinque parte Sara Errani, che all’esordio sfida la russa Avanesyan. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE WTA BOGOTA 2023

PRIMO TURNO

(1) Mertens vs Bjorklund

Zidansek vs Jani

(Q) vs. Stearns

Avanesyan vs (5) Errani

(4) Rakhimova vs Serban

Bouchard vs In-Albon

Arango vs (Q)

Bolsova vs (7) Sorribes Tormo

(6) Pigossi vs Samudio

Bassols Ribera vs (Q)

Zhao vs Carle

Jones vs (3) Parrizas Diaz

(8) Podoroska vs (Q)

Papamichail vs (Q)

(Q) vs Yastremska

Scott vs (2) Maria