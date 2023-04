Bundesliga 2022/23: Hoffenheim, ancora bene. Lo Schalke non lascia la retrocessione

L’Hoffenheim conquista la terza vittoria consecutiva e lo fa contro lo Schalke. Una sfida fondamentale in ottica retrocessione si è chiusa sul risultato del 2-0, nella giornata valevole per la 27esima giornata di Bundesliga 2022/23. Gli ospiti incassano la 14esima sconfitta stagionale, continuando ad occupare l’ultima posizione della classifica. La formazione biancazzurra invece lascia la zona spareggi e sale a quota 28.

Il primo vantaggio per la formazione di Matarazzo arriva al 22esimo minuto grazie al clamoroso autogol messo a segno da Kral che, involontariamente, sbaglia un decisivo passaggio all’indietro. La prima frazione si conclude con ritmi bassi e poche occasioni, fino a quella del doppio vantaggio. E’ il 70esimo del secondo tempo quando Yoshida commette fallo con una sua scivolata pericolosa sul suo avversario. Sul dischetto si posiziona Bebou che sbaglia, poi la chance di ribattere il rigore per un’irregolarità sul primo penalty calciato. E’ ancora l’attaccante numero 9 a posizionarsi dagli undici metri e questa volta insaccare perfettamente in rete. Lo Schalke non recupera, accusa il colpo e termina il match senza marcature. Finisce 2-0 alla PreZero Arena.