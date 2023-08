Vela, Mondiali 2023: Tita-Banti sempre più leader nei Nacra 17

Terzo giorno in archivio ai Mondiali di Den Haag, che ha visto scendere in acqua i 49er, i 49er:FX, gli ILCA 6, gli ILCA 7 e i Nacra 17. Continua il dominio dei campioni olimpici in carica Ruggero Tita e Caterina Banti, che si regalano una giornata a punteggio pieno (1-1-1) in vista della gold fleet. Gli azzurri rimangono leader della classifica generale con ampio margine sui tedeschi Kohlhoff/Stuhlemmer (2-4-1 oggi nella blu) e sui britannici Gimson/Burnet (3-5-5). Buone le prestazioni degli altri equipaggi azzurri. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (oggi scartato un 6, insieme ad un 2 e un 3) sono ottavi, mentre Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (7-2-6 oggi) sono undicesimi. Ventesimi Margherita Porro e Stefano Dezulian.

Buona la partenza nella classe ILCA 6 per Carolina Albano che chiude due ottime regate ed è in testa (6) insieme all’ungherese Maria Erdi. Al maschile montagne russe per Alessio Spadoni che negli ILCA 7 chiude al primo posto la prima prova ma è nelle retrovie (38esimo) nella seconda. In risalita Crivelli Visconti – Calabrò che accedono alla Gold Fleet, proprio come negli 49er:FX fanno Stalder-Speri e Germani Bertuzzi.

Nella serata il DT Michele Marchesini ha tracciato un’analisi: “Giornata molto complicata in mare, con vento oscillante, anche se la sinistra rappresentava l’opzione preferibile su tutti i campi, e, soprattutto, un piano d’acqua molto particolare con un’onda corta e ripida tutta da interpretate e una corrente fortissima che nel pomeriggio, dopo l’inversione del flusso, ha raggiunto picchi di velocità fino a centodieci metri al minuto. Numerose le “matasse” di barche alla boa 1 e problemi anche per i comitati che hanno comportato ritardi notevoli nella gestione di campi. Ragionando esclusivamente in ottica qualifiche, ottima la situazione (naturalmente) nel Nacra 17 e grande partenza negli ILCA 6, dove Albano ha regatato con geometrie impeccabili. Siamo di rincorsa negli Skiff al termine delle qualifiche con Stalder-Speri, Germani-Bertuzzi e Crivelli-Calabrò che nel femminile e nel maschile hanno agganciato la flotta Gold e i cui distacchi dalla top ten, che porterà a staccare il pass per Parigi 2024, sono gestibili a condizione di attaccare e non sbagliare nulla. Negli ILCA 7 bellissima apertura di Campionato di Spadoni con vittoria della prima prova, peccato per l’incastro alla boa di bolina della prova 2, ma comunque bene.”