Tabellone semifinali Europei femminili volley 2023: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali degli Europei femminili di volley 2023, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Sono rimaste solamente quattro squadre in corsa, pronte a contendersi una prestigiosa medaglia. Se finora la rassegna è stata itinerante, in occasione delle Final Four ci si stabilisce in Belgio, con la capitale Bruxelles che ospiterà tutti i match restanti. Di seguito, il tabellone con tutti gli accoppiamenti delle semifinali degli Europei di volley femminile 2023 aggiornato in tempo reale.

Tabellone semifinali Europei femminili volley 2023

A Bruxelles (Belgio):

Olanda vs Vincente Serbia/Repubblica Ceca

Italia vs Vincente Turchia/Polonia