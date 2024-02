Tabellone qualificazioni Atp Rotterdam 2024: presente Giulio Zeppieri

Sorteggiato il tabellone di qualificazioni dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, in programma nella città olandese. L’unico tennista azzurro ai nastri di partenza è Giulio Zeppieri, a caccia del pass del main draw. Dopo non esserci riuscito né a Montpellier né a Marsiglia (venendo però ripescato come lucky loser in quest’ultimo torneo), Zeppieri ci riproverà a Rotterdam, dove ha pescato Bautista Agut. In caso di vittoria, se la vedrebbe poi contro uno tra Rodionov e Bergs.

LO SPOT DI ZEPPIERI

(4) Rodionov vs Bergs

Zeppieri vs (7) Bautista Agut