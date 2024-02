Probabili formazioni Roma-Inter: ventiquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Inter, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Sfida delicata per i giallorossi: si cerca una vittoria che possa essere da svolta per la stagione in ottica quarto posto, ma arriva la capolista nerazzurra che non vuole di certo fermarsi dinnanzi a questo ostacolo. Chi vincerà? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, appuntamento fissato per sabato 10 febbraio alle ore 18. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Daniele De Rossi e Simone Inzaghi.

ROMA – Dybala con Lukaku lì davanti, Pellegrini sulla trequarti nel 4-3-1-2 architettato da De Rossi.

INTER – Lautaro e Thuram intoccabili davanti, gli unici dubbi riguardano la corsia di destra: tra difesa e esterno, due tra Pavard, Darmian e Dumfries giocheranno.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

Roma (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Pellegrini; Dybala, Lukaku

Ballottaggi: Paredes 65% – El Shaarawy 35%

Indisponibili: Smalling, Abraham, Spinazzola, Ndicka

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: Darmian 55% – Dumfries 45%

Indisponibili: Cuadrado

Squalificati: –