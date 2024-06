Troppa Swiatek per Paolini in finale, quarto Roland Garros per la polacca

Iga Swiatek vince il Roland Garros 2024. La polacca batte in finale Jasmine Paolini con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Solito dominio della numero 1 del mondo che, dopo un avvio a rilento con un break subito, dal 2-1 per l’azzurra nel primo set mette in fila ben dieci game fino al 5-0 del secondo set, in cui la numero 1 d’Italia non è riuscita a opporre resistenza alla incredibile superiorità di Swiatek. Resta comunque memorabile il torneo di Paolini, che è riuscita a riportare i colori italiani in finale a Parigi dopo 12 anni (Errani nel 2012) e da lunedì farà il suo primo ingresso in carriera in top ten (7ª con 4063 punti). Nella race la situazione è migliore con l’azzurra che si trova al momento al quinto posto con 3010 punti.

Continua, invece, il dominio su terra di Swiatek, che vince il quarto Roland Garros in carriera a soli 23 anni (quinto Slam insieme a Us Open 2022). Raggiunte a quota 4 trionfi Helen Wills Moody e Justin Henin. Ora dista una vittoria Margaret Smith Cour, due vittorie Steffi Graf e tre Chris Evert, tennista che più volte ha alzato il trofeo parigino (7 volte). Il dato che rende ancor più impressionante la superiorità della polacca è il conto dei set persi nelle edizioni vinte. Nel 2020 chiude senza cedere un set. Nel 2022 perse un solo set contro Zheng agli ottavi. Nel 2023 un set con Muchova in finale. In questa edizione un solo set lasciato contro Osaka al secondo turno, dove è stata costretta a salvare match point e rimontare dal 5-2 a favore della giapponese nel terzo parziale. Da quello spavento è iniziato un percorso nettissimo con sei game concessi a Boukova (6-4 6-2), zero a Potapova (6-0 6-0), due a Vondrousova (6-0 6-2), sei a Gauff (6-2 6-4) e due a Paolini in finale (6-2 6-0). La leadership in classifica è sempre più al sicuro. I punti di vantaggio sulla numero 2 Gauff sono 3707 (11695 contro 7988). Seguono Sabalenka, al terzo posto con 7788, e Rybakina, più staccata con 5973.

TABELLONE

LA PARTITA

Buon avvio di primo set di Paolini, che è subito centrata e molto reattiva da fondo campo. L’azzurra tiene il primo turno di battuta ai vantaggi e si guadagna due palle break sul servizio di Swiatek. La polacca sbaglia di dritto e Paolini va sopra di un break sul 2-1. Da qui si scatena la numero 1 del mondo che, con un parziale di 20 punti a 4, toglie la battuta tre volte all’avversaria e chiude il primo set 6-2 in 35 minuti.

Nel secondo set continua il dominio di Swiatek, che toglie altri due servizi a Paolini e scappa via sul 5-0. L’azzurra torna a vincere un game dopo il 2-1 del primo set e interrompe la serie di dieci game in fila della polacca, che non trema sul 5-1 e chiude 6-1 in 35 minuti.