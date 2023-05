Tabellone Challenger Cagliari 2023: al via nove top 100, presenti tanti azzurri

Il tabellone principale del Challenger di Cagliari 2023, in programma dal 2 al 7 maggio. In attesa degli Internazionali BNL d’Italia, il tennis fa tappa sempre in Sardegna. Nove i top 100 al via, con il giapponese Nishioka che guida il seeding, seguito dagli americani Shelton e McDonald. Presente anche l’ex top 10 Diego Schwartzman. Tanti anche gli azzurri ai nastri di partenza, da Cecchinato a Zeppieri, passando per Passaro, Nardi e le varie wild card come Cobolli e Vavassori. Di seguito il main draw del Challenger di Cagliari.

TABELLONE CHALLENGER PHOENIX 2023

(1) Nishioka bye

(WC) Cobolli vs Galan

Q vs Gojo

Watanuki vs (8) Monteiro

(3) McDonald bye

Kovacevic vs Daniel

(WC) Maestrelli vs Q

Q vs (6) Humbert

(7) Cecchinato vs Passaro

Kokkinakis vs Basilashvili

Q vs Kovalik

(4) Djere bye

(5) Schwartzman vs Bellucci

(WC) Vavassori vs Zeppieri

Nardi vs Maroszan

(2) Shelton bye