F1, Motorsport: “Newey rinnova con la Red Bull”

di Mattia Zucchiatti 30

Adrian Newey rinnova il suo contratto con la Red Bull Racing. Secondo quanto riporta Motorsport, l’ingegnere britannico ha raggiunto l’accordo con la scuderia e continuerà a ricoprire la figura di Chief Technical Officier. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, né si conoscono i dettagli sulla durata del nuovo accordo, ma Motorsport riporta alcuni virgolettati del team principal Red Bull Christian Horner: “Adrian è stato fondamentale fin dall’inizio. Copre moltissime aree. Poter contare sulla sua esperienza e conoscenza, oltre al modo in cui lavora con i ragazzi, è fantastico”. La Red Bull sceglie quindi la via della continuità con Newey che completerà uno staff composto da nomi come Pierre Wache, Ben Hodgkinson e Rob Gray.