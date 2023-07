Tabellone Atp Kitzbuhel 2023: Etcheverry prima testa di serie, Cecchinato unico azzurro al via

Il tabellone del torneo Atp 250 di Kitzbuhel 2023, in programma dal 31 luglio al 5 agosto sulla terra rossa austriaca. A guidare il seeding è l’argentino Tomas Etcheverry, seguito dal tedesco Yannick Hanfmann e dal connazionale Pedro Cachin. Al via soprattutto giocatori che si trovano a loro agio su questa superficie e a caccia di punti in ottica ranking. L’unico azzurro ai nastri di partenza è Marco Cecchinato, che debutterà contro il colombiano Galan. Di seguito ecco allora il tabellone completo in continuo aggiornamento.

PRIMO TURNO

(1) Etcheverry bye

Q vs (WC) Misolic

Cecchinato vs Galan

Huesler vs (8) Altmaier

(4) Ofner

Van Assche vs Molcan

Q vs Baez

(PR) Pella vs (6) Carballes Baena

(5) Djere vs O’Connell

(WC) Seyboth Wild vs Q

Ramos-Vinolas vs Varillas

(3) Cachin bye

(7) Lajovic vs Zhang

Q vs (WC) Thiem

(SE) Popyrin vs Rinderknech

(2) Hanfmann bye