Juventus, Dellavalle ceduto a titolo definitivo al Los Angeles

La Juventus ha chiuso la trattativa per la cessione di Lorenzo Dellavalle al Los Angeles in MLS, stessa squadra in cui milita un grande ex juventino ossia Giorgio Chiellini. Il difensore è stato ceduto in America sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 4 milioni di euro.

Queste le parole dello stesso Dellavalle: “Per 10 anni ho avuto l’onore e il privilegio di indossare questa maglia speciale, ho dato il massimo per difendere e onorare questi colori ogni giorno. Sono e sarò grato per sempre a questo club e a tutte le persone che hanno lavorato con me e per me, per avermi fatto crescere come giocatore e come uomo, grazie di cuore a tutti“.