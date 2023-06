Atp Queen’s 2023: volée magica di De Minaur, la reazione di Alcaraz dice tutto (VIDEO)

di Antonio Sepe 35

Il video della strepitosa volée di Alex De Minaur, che in avvio di secondo set della finale dell’Atp 500 del Queen’s 2023 si è inventato un capolavoro. Su un insidioso passante di Alcaraz, l’australiano ha infatti sfoderato una clamorosa volée di rovescio, talmente tagliata che ha rimbalzato per terra ed è poi ritornata nella sua metà campo. Carlitos ha abbozzato una timida rincorsa a rete, ma si è subito reso conto che non ci sarebbe mai arrivato. Ciononostante, trovandosi nei pressi della rete, ne ha approfittato per fare i complimenti all’avversario, dandogli il cinque. Ecco il video,