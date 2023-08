Cade l’Atalanta contro l’Union Berlino: finisce 4-1 per i tedeschi

L’Atalanta in Germania perde, subendo un rotondo 4-1 dall’Union Berlino già rodato e in piena forma per iniziare la Bundesliga. Nonostante un inizio propositivo da parte della Dea, sono i tedeschi ad essere più pericolosi in ripartenza grazie alle sgroppate di Fofana. All’ottavo le ripartenze dell’Union Berlino portano al vantaggio dei tedeschi grazie ad un bel di Laidouni che trafigge Carnesecchi per la prima volta. Da qui in poi è solo Union Berlino per 20 minuti che portano ad altre due reti tedesche su errori della difesa atalantina. Il 2-0 arriva da Behrens e dopo due minuti, al 28esimo, è Fofana che insacca il tris. Arriva la reazione da parte della Dea nel finale di primo tempo, con Pasalic che insacca il gol dell’1-3 dopo una grande sgroppata di Scalvini sulla sinistra. Il croato è abile ad insaccare all’angolino destro. Nella ripresa però non si vede l’Atalanta di fine primo tempo, e così l’Union chiude definitivamente la partita al 56esimo con la doppietta di Fofana che è abile a farsi trovare pronto su un cross proveniente dalla sinistra e a trafiggere un incolpevole Carnsecchi.