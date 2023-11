Swiatek-Gauff stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023

Iga Swiatek affronta Coco Gauff nel match valido per la fase a gironi delle Wta Finals di Cancun 2023. Salvo sorprese si tratta del match che decreterà la vincitrice del Gruppo Chetumal, come ha ribadito anche la prima giornata di incontri. La polacca è partita a rilento ma poi ha triturato Vondrousova, mentre Gauff è stata perfetta dall’inizio alla fine e non ha lasciato scampo a Jabeur. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Swiatek, avanti 8-1 nei precedenti e determinata a riprendersi la vetta del ranking mondiale. Guai però a sottovalutare la campionessa degli US Open, determinata a fare bene e sulla carta molto insidiosa.

Swiatek e Gauff scenderanno in campo stasera, mercoledì 1° novembre, non prima delle ore 23:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile pure una diretta streaming. Questa sarà fruibile inoltre attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.