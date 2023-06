Swiatek-Gauff in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Iga Swiatek affronterà Coco Gauff nei quarti di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Le due finaliste della scorsa edizione si affrontano, a caccia del pass per il penultimo atto del torneo. La polacca ha perso finora appena nove giochi e, partita dopo partita, è sempre più la favorita numero uno per la vittoria finale. Guai però a sottovalutare la giovane statunitense, che dopo il successo in rimonta contro Andreeva ha sconfitto in due comodi set Schmiedlova. Swiatek conduce 6-0 nei precedenti e solo in un’occasione (dunque un set su 12) ha perso più di quattro giochi.

Swiatek e Gauff scenderanno in campo mercoledì 7 giugno con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.