Bodybuilding, la stagione di Andrea Presti inizia da Alicante

La stagione agonistica dell’icona del bodybuilding italiano Andrea Presti inizia da Alicante (Spagna). L’atleta punta, anche quest’anno, a qualificarsi (dopo le due ultime partecipazioni consecutive, a distanza di 28 anni dall’apparizione dell’ultimo atleta italiano) a “Mister Olympia” (per la categoria “Open”, ovvero senza limiti di peso), che gli addetti ai lavori considerano, da sempre, la più importante manifestazione internazionale di culturismo (si tiene annualmente negli Stati Uniti a partire dal 1965). Il calendario gare 2023 (sotto l’egida del marchio IFBB Pro), prevede 29 appuntamenti tra Stati Uniti/Canada, Brasile, Portorico, Giappone ed Europa (previsti eventi in Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Francia, Portogallo e due sul territorio italiano).

Presti è ottimista: “La prospettiva, per l’anno in corso, è di riqualificarmi a Mister Olympia, ma, soprattutto, di continuare a crescere come atleta. Un altro anno di esperienza sarà fondamentale per provare a scalare la classifica mondiale. Quest’obiettivo si abbina alla volontà di promuovere, in Italia, la cultura del bodybuilding, come ho fatto, la scorsa settimana, a RiminiWellness, senza mai dimenticare le tante iniziative nel sociale nelle scuole…Quest’anno la qualificazione per la finale di Mister Olympia è ancora più sfidante, perché bisogna obbligatoriamente vincere almeno una prova del circuito IFBB Pro e il livello tecnico degli atleti presenti, in ambito internazionale, si sta alzando di anno in anno. Il bodybuillding è uno sport molto tecnico e ormai diffuso in tutti i continenti. Sono molto concentrato e sto lavorando duramente con il coach Mauro Sassi, perché qualificarmi per la finale di Orlando, a novembre, è un obiettivo storico non solo a livello personale, ma soprattutto per la promozione del culturismo in Italia, di cui porto con orgoglio i colori in gara. Mister Olympia è un volano incredibile per far crescere la cultura di questo sport nel nostro Paese. Impegno che continuerò a perseguire anche nei prossimi anni”, ha spiegato.