Swiatek-Cirstea stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Iga Swiatek affronterà Sorana Cirstea nei quarti di finale del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. La polacca ha iniziato il torneo californiano mettendo subito in chiaro le cose: vuole difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Andreescu e Raducanu, di certo non le ultime arrivate, hanno potuto poco nei due turni precedenti. Cirstea ha conquistato sorprendentemente i quarti dopo aver superato Caroline Garcia, ma senza dubbio partirà nettamente sfavorita questa sera. Swiatek, che ha vinto l’unico precedente scontro diretto tra le due, punta a conquistare la semifinale contro una tra Rybakina e Muchova.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Swiatek e Cirstea scenderanno in campo oggi, giovedì 16 marzo, come 2°match dalle 19:00. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra la numero uno del mondo e la romena. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.