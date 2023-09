Svezia-Cile oggi in tv: programma, orario, canale e diretta streaming fase a gironi Coppa Davis 2023

La Svezia affronterà il Cile nella prima sfida del Girone A relativa alla fase a gironi della Coppa Davis 2023. A rompere il ghiaccio in quel di Bologna saranno Svezia e Cile, determinate a partire con il piede giusto e mettere in discesa il discorso qualificazione. Ampiamente favoriti alla vigilia i sudamericani, che potranno fare affidamento sul loro top player Nico Jarry e su un secondo singolarista di livello come Tabilo o Garin. La Svezia ha invece perso per ritiro Mikael Ymer, che ha salutato il tennis dopo la squalifica per doping, e schiererà l’altro fratello Ymer, Elias, insieme al giovane Leo Borg. Confronto sulla carta a senso unico, ma che potrebbe comunque regalare sorprese, visto che in Davis (e nel tennis, in generale) non sempre vince il più forte.

QUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA – Svezia e Cile scenderanno in campo oggi, martedì 12 settembre. L’inizio è fissato a partire dalle ore 15:00 ed il programma prevede, come da tradizione, due singolari e un doppio. Sarà possibile seguire la sfida in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (che sarà live sino alle 18), oltre che in streaming su SkyGo e NOW. In alternativa, la diretta sarà garantita anche in streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Infine, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023. I nostri lettori potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine dell’incontro.