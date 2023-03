Superlega volley 2022/2023: doppia vittoria di Civitanova e Cisterna con Milano e Piacenza

Grandissima prestazione di Civitanova nella 21esima giornata della Superlega volley 2022/2023: una gara dominiata dall’inizio alla fine, con i marchigiani che battono Milan per 3-0, grazie ai parziali di 25-22, 25-15, 25-12. Gara discreta anche quella giocata dagli ospiti nei primi due quarti, dove i padroni di casa trovano battaglia con i lombardi, ma alla fine la potenza della Lube ha fatto la differenza nei momenti chiave, vincendo tutti i tre set, con l’ultimo vinto in volata con una distanza enorme. portando così a casa tre punti molto importanti. Civitanova, infatti, rimane sì al quarto posto, mettendosi però a pari punti con Trento, che però deve ancora giocare. Milano invece, sempre in ottava.

Nell’altra giornata del sabato pomeriggio, Cisterna si impone su Piacenza con il risultato di 3-0. 25-18, 25-18, 25-20. Cisterna che rimane in nona, recuperando però 3 punti a Milano e mettendosi a -1. Piacenza piantato in sesta.

