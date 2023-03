Serie C 2022/2023, il Catanzaro vede la promozione: Avellino rimontato e travolto 4-1

Il Catanzaro prosegue la propria marcia verso la promozione in Serie B. La squadra giallorossa supera 4-1 in rimonta anche l’Avellino nel match valevole per la trentesima giornata del girone C campionato di Serie C 2022/2023 grazie alla doppietta di Biasci e alle reti di Iemmello e Pontisso; inutile l’iniziale vantaggio campano di Marconi. In virtù di questo successo i calabresi consolidano il loro primo posto in classifica con 79 punti, mentre i biancoverdi restano dodicesimi a quota 36.

I padroni di casa partono bene, rendendosi pericolosi in due frangenti con due conclusioni dalla distanza di Verna e Biasci, che non impensieriscono Pane. Al 12′, però, è la compagine campana a passare in vantaggio grazie alla rete realizzata da Michele Marconi, bravo a deviare in porta una conclusione di Tito. La capolista del girone C, però, non resta a guardare e spinge alla ricerca del pareggio. Al 30′ il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai giallorossi per fallo di Ricciardi su Vandeputte: Tommaso Biasci sbaglia dagli undici metri, ma ribadisce in rete sulla ribattuta e pareggia i conti. I calabresi fanno possesso palla, mentre i biancoverdi tentano di colpire in contropiede, ma si va a riposo sul parziale di 1-1.

Nella ripresa il Catanzaro mette in scena lo stesso identico copione del primo tempo, facendo la partita con l’Avellino che gioca in contropiede. Gli uomini guidati da Vincenzo Vivarini alzano il ritmo e si rendono pericolosi con Verna e Vandeputte, che però vengono fermati dagli interventi di Pane. Al 69′ la difesa biancoverde viene abbattuta dalla marcatura siglata da Pietro Iemmello, bravi a sfruttare l’imbucata di Brighenti. Qualche minuto più tardi i campani restano in dieci uomini per l’espulsione di Auriletto, autore di un fallo da ultimo uomo ai danni di Biasci. Nel finale c’è tempo anche per la doppietta di Tommaso Biasci e per il gol di Simone Pontisso, che fissano il punteggio sul definitivo 4-1.