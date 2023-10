‘La Storia della pallavolo’: il libro sul volley presentato al Salone d’Onore del Coni

Presso il Salone d’Onore del Coni è stato presentato oggi il libro ‘La Storia della pallavolo’, scritto da Lorenzo Dallari. Durante la presentazione, sono intervenuti il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente federale Giuseppe Manfredi, il capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Il libro racconta la storia del volley dalle sue origini ai nostri giorni. Nel volume è presente una prefazione firmata dal presidente del Coni Malagò, insieme a Manfredi e Boccaccini. Il presidente del Coni dichiara: “Lorenzo Dallari è un amico della pallavolo e dello sport. Nel suo lavoro fa sempre tutte le cose con grande passione oltre che con grande professionalità. Posso dire che Lorenzo è anche un patrimonio per tutto il mondo dello sport. La pallavolo, con i suoi successi e la sua storia, ha contribuito in maniera rilevante a dare prestigio allo sport italiano nel mondo. In questo libro la bella storia del volley è raccontata in maniera eccellente”.