Milan, Loftus Cheek: “Siamo i più forti. Leao il più bello, Maignan il leader”

Ruben Loftus Cheek si prepara a rientrare in campo dopo l’infortunio: l’inglese dovrebbe infatti farcela per la partita di San Siro contro la Juventus. L’ex Chelsea è diventato in fretta un simbolo per il centrocampo di Stefano Pioli che lo ha da sempre corteggiato e ad agosto finalmente avuto.

Nell’edizione di sabato di Sport Week ci sarà spazio per un’intervista esclusiva a Loftus Cheek che ha parlato della forza del Milan e del gruppo rossonero, unito più che mai. Queste alcune delle sue parole: “Sento il Diavolo in me. Qui sono libero, è come tornare bambino. Siamo i più forti. Florenzi il più matto, Leao il più bello, Adli il più elegante, Maignan il leader“.