Stefanini-Danilovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Lucrezia Stefanini se la vedrà contro Olga Danilovic nel primo turno del WTA 250 di Palermo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Esordio complicato per la tennista azzurra, che affronta una giocatrice in gran forma e protagonista di una stagione molto positiva. Anche Lucrezia sta però vivendo un 2023 pieno di buoni risultati ed è reduce dalle qualificazioni superate a Wimbledon. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà favorita Danilovic, reduce dal titolo a Bastad.

Stefanini e Danilovic scenderanno in campo oggi (martedì 18 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Stefanini e Danilovic garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.