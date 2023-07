Mondiali Fukuoka 2023, nuoto artistico: Italia d’argento nel tecnico a squadre

L’Italia sale sul podio nella finale del tecnico a squadre ai Mondiali di Fukuoka 2023. Dalle ragazze del nuoto artistico arriva la quinta medaglia per la nazionale azzurra nella rassegna iridata, con un altro splendido argento. Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino scendono in acqua sulle note di “No Twerk” con il tema ‘The Fire’ e totalizzano 274.5155 punti in una routine dal coefficiente di 38.2000. Davanti alle azzurre solamente la Spagna con 281.6893, ma l’Italia tiene dietro gli Stati Uniti, bronzo per soli sette decimi e davanti alle padrone di casa del Giappone. Delusione per la Cina che incassa due penalità e si taglia fuori dai giochi dopo il primo posto nel preliminare (solo 253.4558 per loro).

“Un argento bellissimo, siamo veramente contentissime, prima volta senza penalità e dopo la gara di ieri ci voleva”, la felicità delle ragazze all’unisono. E poi Linda Cerruti: “Da veterana voglio fare i complimenti a tutte quante, con regolamento e metà squadra nuova hanno fatto un ottimo lavoro, crescono bene”.